Το Υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε τις 262 φωτογραφίες της Καισαριανής

Στην κυριότητα της Ελλάδας και συγκεκριμένα του Υπουργείο Πολιτισμού περιήλθε η φωτογραφική συλλογή από την οποία προέρχονται οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα. Τα τεκμήρια είχαν τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών, πριν από ακριβώς δύο εβδομάδες.

Στη δήλωσή της, η κ. Μενδώνη ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της συλλογής, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο αντέδρασε άμεσα και διαχειρίστηκε ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο. Η διαδικασία περιλάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, τον χαρακτηρισμό της συλλογής ως μνημείου, τη διερεύνηση και τεκμηρίωση της προέλευσής της, καθώς και διαπραγματεύσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διασπαστεί, αλλά θα μεταβιβαστεί στο σύνολό της στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες που απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας. Η υπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την άμεση και πλήρη ανταπόκρισή τους.

«Οι φωτογραφίες – τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944 – είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.