Ζαχαροπλαστείο βάζει αληθινή χρυσή λίρα σε βασιλόπιτες για την Πρωτοχρονιά - Πόσο κοστίζουν

Αληθινή χρυσή λίρα στις βασιλόπιτες βάζει μία αλυσίδα ζαχαροπλαστείων στη Θεσσαλία, συνεχίζοντας για 13η χρονιά μια παράδοση που έχει γίνει θεσμός.

Συγκεκριμένα, τα ζαχαροπλαστεία Οικονόμου βάζουν μία χρυσή λίρα σε καθένα από τα τρία τους καταστήματα, καλώντας τους πελάτες να την αναζητήσουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους την Πρωτοχρονιά. Μια τύχη λίγο μεγαλύτερη βέβαια από το να κερδίσεις το «απλό» φλουρί.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι τρεις χρυσές λίρες έχουν διανεμηθεί στο δύο ζαχαροπλαστεία Οικονόμου στην οδό Βόλου 62 και στην οδό Ιωαννίνων 144 στη Λάρισα καθώς και στο κατάστημα που βρίσκεται στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. «Ελάτε να παραλάβετε την αληθινή λίρα», είναι το ταμπελάκι-πρόσκληση για τους πελάτες.

Ωστόσο, παρά το... χρυσάφι που βρίσκεται «μέσα» τους, οι βασιλόπιτες διατίθενται σε προσιτές τιμές, με τη μεγάλη να κοστίζει 15 ευρώ και τη μικρή στα 13 ευρώ, ενώ υπάρχει και επιλογή σοκολατόπιτας - βασιλόπιτας στα 12 ευρώ, για όσους προτιμούν μια πιο σύγχρονη γεύση.

Σημειώνεται ότι η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της ανόδου της τιμής του χρυσού παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας φτάνει τα 990 ευρώ. Οι τιμές διαφέρουν βέβαια ανάλογα με το είδος, την παλαιότητα και τη φθορά.