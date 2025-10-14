Tο Zeekr 7X στο The Mall Athens

Η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, φέρνει την καινοτομία, τις κορυφαίες επιδόσεις και την high-tech εμπειρία οδήγησης στο ελληνικό κοινό, με την παρουσίαση του Zeekr 7X στο The Mall Athens. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up store, οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να δουν από κοντά το Zeekr 7X, αλλά και να το οδηγήσουν μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X. Όλα τα μοντέλα Zeekr είναι άμεσα διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από 34.990 ευρώ (Zeekr X, συμπεριλαμβανόμενου του οφέλους του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”).

Το Zeekr 7X, εντυπωσιάζει τόσο με το design του και τον εξοπλισμό του, όσο και με την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που διαθέτει. Βασισμένο στην προηγμένη SEA πλατφόρμα, εντυπωσιάζει με Matrix LED προβολείς, ενιαία πίσω LED φώτα και ζάντες έως 21”, συνδυάζοντας δυναμικές αναλογίες με αυτοπεποίθηση στον δρόμο. Η προηγμένη αεροδυναμική και η υψηλή ακαμψία του αμαξώματος προσφέρουν εξαιρετική οδηγική σταθερότητα και απόδοση, καθιστώντας κάθε διαδρομή μοναδική.

Στο εσωτερικό, η Zeekr επαναπροσδιορίζει την εμπειρία premium SUV με ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, ψηφιακό πίνακα οργάνων υψηλής ανάλυσης, εξελιγμένο infotainment και συνδεσιμότητα τελευταίας γενιάς. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πρακτικοί και ευρύχωροι, με πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης 66 λίτρων (frunk).

Με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, τον ταχύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zeekr, και το νέο HMI τρίτης γενιάς, το ψηφιακό cockpit προσφέρει διαισθητική, καθηλωτική εμπειρία. Η οθόνη αφής 16” είναι ταχύτατη, το σύστημα πλοήγησης βελτιωμένο, ενώ το προαιρετικό AR head-up display 36,2” προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το συνολικό βάρος, αυξάνει την απόδοση και επιτρέπει φόρτιση έως 480kW DC, με δυνατότητα επιλογής 3 εκδόσεων:

• Core: μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery).

• Long Range / Performance: μπαταρία 100kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.

Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Όλα τα μοντέλα Zeekr συνοδεύονται από εγγύηση έως 10 ετών και έχουν αποσπάσει 5 αστέρια Euro NCAP και Green NCAP, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της μάρκας στην ασφάλεια και στη βιωσιμότητα.

Η παρουσία της Zeekr σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής, υψηλές επιδόσεις και μοναδική εμπειρία οδήγησης, που το ελληνικό κοινό μπορεί πλέον να ζήσει από κοντά.

Τα Zeekr 7X, Zeekr 001 και Zeekr X, σας περιμένουν για μια μοναδική high-tech εμπειρία στο The Mall Athens έως το τέλος Οκτωβρίου!