Τόκιο: Άνδρας τραυμάτισε 20 πελάτες πολυτελούς εμπορικού κέντρου με άγνωστη τοξική ουσία

Συναγερμός σήμανε στο Τόκιο όταν ένας νεαρός επιτέθηκε εναντίον επισκεπτών σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πρωτεύουσας ψεκάζοντάς τους με μια ουσία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία στα μέσα ενημέρωσης, το συμβάν έλαβε χώρα στο ισόγειο του κτιρίου. Ειδικότερα, ο δράστης στάθηκε κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή όταν ξεκίνησε να ψεκάζει τους ανύποπτους πολίτες. Συνολικά, από την επίθεση τραυματίστηκαν 20 άτομα με τους ίδιους να αναφέρουν ότι υπήρχε μια «οσμή».

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.