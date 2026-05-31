Τόμας Γουόκαπ: Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» πήγε για μπάνιο με τον Γιώργο Λιάγκα

Είχε πρόγραμμα για την Κυριακή του ο Τόμας Γουόκαπ. Το πρωί, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», μαζί με την αγαπημένη του, Εστρέλα Νούρι, ενώ λίγες ώρες αργότερα, είχε απόδραση στο πρόγραμμα, μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Έλληνας παρουσιαστής πολλές φορές είχε ανεβάσει υλικό από μερικές στιγμές από το σκάφος του, ενώ τώρα είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού.

Φυσικά, δεν πρέπει να αμελούμε πως ο πασίγνωστος παρουσιάστης, είναι και θερμός φίλος και υποστηρικτής των «ερυθρολεύκων», τους οποίους όποτε έχει την ευκαιρία παρακολουθεί δια ζώσης.

Σε φωτογραφία του στα social media παρέα με τον παίκτη των Πειραιωτών έγραψε: «Μπάνιο με τον πρωταθλητή Ευρώπης!!!!!!»