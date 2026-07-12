Τόμας Τούχελ: Ξέσπασε στις δηλώσεις για τους παίκτες του παρά την πρόκριση κόντρα στη Νορβηγία

Προκρίθηκε η Αγγλία κόντρα στη Νορβηγία; Ναι. Έμεινε ευχαριστημένος ο Τούμας Τούχελ από την ομάδα του; Όχι. Αυτό έγινε γιατί ο Γερμανός τεχνικός παρατήρησε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, τα περισσότερα καλά διαστήματα και τις ευκαιρίες να προηγηθεί, τις είχε η παρέα του Χάαλαντ.

Η πρόκριση στα ημιτελικά ήρθε μέσω της παράτασης, αλλά ο Γερμανός τεχνικός ξέσπασε στην post game interview και τα έβαλε με τους παίκτες του και στάθηκε στα τακτικά λάθη και στην έλλειψη νοοτροπίας

“Κάναμε πολύ δύσκολη τη ζωή μας απόψε. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, η πρόκριση στα ημιτελικά είναι φανταστική (σ.σ. μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία της Αγγλίας σε Μουντιάλ) αλλά δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση.

Υπήρχε αφοσίωση αλλά παίζαμε απρόσεκτα, κάναμε αρκετά λάθη τακτικής. Αυτό που λέω δεν έχει να κάνει με τη νοοτροπία. Ήμασταν τυχεροί, χρειάζεται να παίξουμε καλύτερα».

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