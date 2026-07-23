«Τον χτύπησα και έφυγα»: Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7), αναφέροντας κατά τη δικιά του εκδοχή τι έγινε το μοιραίο βράδυ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του ότι η ανθρωποκτονία δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά σημειώθηκε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή μέσα στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

«Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 28χρονος, ο ίδιος φέρεται το μοιραίο βράδυ να είχε συναντηθεί με τον Σταύρο Γεωργίου σε παρέα, όπου οι δύο άνδρες κατανάλωναν αλκοόλ. Σύμφωνα με την εκδοχή, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε στη συνέχεια να τον μεταφέρει στο σπίτι του, ωστόσο προηγουμένως σταμάτησαν στο γραφείο του.

Εκεί, όπως ισχυρίζεται, ξέσπασε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε σε σωματική συμπλοκή. «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να εξήγησε στην ομολογία του, τον λόγο που οδήγησε στη σύγκρουση.

Βίντεο και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της οποίας οι αστυνομικοί φέρονται να ταυτοποίησαν τις κινήσεις του 28χρονου.

Η παρουσία του στο γραφείο του θύματος επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς στον χώρο εντοπίστηκαν αποτυπώματά του.

Μετά την ταυτοποίησή του, ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το ποινικό παρελθόν του κατηγορούμενου

Την ίδια ώρα, αναφέρεται πως ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 κατηγορήθηκε για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το 2026.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα ακριβή κίνητρα και στις συνθήκες της δολοφονίας. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.