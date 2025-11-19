«Τον είδα με 2 κουτιά χάπια»: Συγκλονίζει η Βρισηίδα για την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις στο καζίνο. Ένα από τα θύματα, όπως ο ίδιος έχει καταγγείλει, είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του Βρισηίδα Ανδριώτου. Ο φαρμακοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στην εμπλοκή του στο κύκλωμα ψεύτικων επενδύσεων, ένα γεγονός που τον οδήγησε - όπως υποστηρίζει - σε οικονομική και ψυχολογική κατάρρευση το καλοκαίρι του 2024. Η πίεση που βίωσε ήταν τόσο έντονη που τον οδήγησε στην σκκέψη να αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τη στιγμή που ο Σπύρος Μαρτίκας βρισκόταν στα όρια της απόγνωσης, η παρέμβαση της συντρόφου του, Βρισηίδας Ανδριώτου, αποδείχθηκε καθοριστική και λυτρωτική. Τα όσα κατέθεσε η ίδια για τη δράση του κυκλώματος και τις πιέσεις που, όπως περιγράφει, οδήγησαν στη βίαιη επίθεση και την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα συγκλονίζουν. Η Βρισηίδα Ανδριώτου κάνει λόγο για στημένη ληστεία σε βάρος του πρώην συντρόφου της, ενώ περιγράφει πώς τον σταμάτησε από το απονενοημένο διάβημα.

Συγκεκριμένα - σύμφωνα με το Mega - αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε όλους τους χώρους του σπιτιού όπου έμεναν μαζί και διαπίστωσε ότι ο Σπύρος Μαρτίκας ετοιμαζόταν να δώσει τέλος στη ζωή του και άρχισε να ουρλιάζει από την κάμερα. Αμέσως ειδοποίησε την αδελφή του που έμενε πάνω από το δικό τους σπίτι και κατέβηκε κάτω για να τον σώσει.

Η κατάθεση της Βρισιήδας Ανδριώτου

«Ιούλιο, δέχομαι τηλεφώνημα από τον Σπύρο γύρω στις 05:30 το πρωί. Τον ακούω όπως δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τρομαγμένο σε πανικό γιατί του επιτέθηκαν με όπλα δύο τύποι και να μου περιγράφει την ιστορία έτσι όπως έγινε.

Ότι πληρώθηκε με πλάκες χρυσού από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου την Παρασκευή, ότι ο υπαρχηγός ήταν συνέχεια μαζί του, ότι πέρασε και τον πήρε από το φαρμακείο του ξημερώματα Δευτέρας συγκεκριμένη ώρα, ότι κοντοστάθηκε με το αυτοκίνητο που εκείνος οδηγούσε, σε ένα σκοτεινό σημείο χωρίς λόγο, λίγα μέτρα πιο κάτω με τον υπαρχηγό που δεν τον άγγιξαν, ενώ ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν μέσα στα αίματα, από τα χτυπήματα από τα όπλα

Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του για να μην ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη» αναφέρει μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της η Βρισηίδα. Και συμπληρώνει «Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον υπαρχηγό, μέσα σε πανικό, να του ουρλιάζω σε απόγνωση για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση. Κατάλαβα έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση, χωρίς συναίσθημα. Δεν ένιωθε το παραμικρό. Ένας κοινός, αδίστακτος, ψυχρός εγκληματίας που μόλις κατάφερε και πέτυχε τον στόχο του».

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας έχει αναφέρει στις Αρχές: «Η απόγνωσή μου τεράστια. Είμαι στον καναπέ και δεν ξέρω τι να κάνω! ‘Έχω καταστραφεί έτσι απλά, από έναν αλήτη που μου το παίζει φίλος τόσα χρόνια!’ ‘Οι κόποι μου μιας ζωής ολόκληρης!’ ‘Είμαι ο μεγαλύτερος ηλίθιος που υπάρχει!’. Έπεσα θύμα και με κορόιδεψε ένας άνθρωπος που υποτίθεται θα βοηθούσε να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια στεκόταν δίπλα μου για να με παρασύρει στο πιο βρόμικο σχέδιο, στην πιο αρρωστημένη σατανική απάτη που μπορεί να σκηνοθετήσει κάποιος. Τέτοια απόγνωση δεν έχω νιώσει ξανά στη ζωή μου!».

«Έχω πάρει τα πιο σκληρά φάρμακα από το φαρμακείο μου. Φάρμακα που από δέκα χάπια να πάρεις από το κάθε κουτί, σε στέλνουν με ανακοπή χωρίς να καταλάβεις. Πέφτεις σε κώμα και τελειώνεις. Χωρίς γυρισμό! Μόνος μου στο σπίτι, μέσα σε πανικό και απόγνωση, με τα κουτιά των φαρμάκων στα χέρια μου έτοιμος να δώσω τέλος στη ζωή μου.

Η Βρισηίδα το έχει καταλάβει, ότι η κατάστασή μου ήταν σε αυτό το σημείο. Έμπαινε στην κάμερα του σπιτιού μας από το κινητό της όλη μέρα! Κάμερα που είχε τοποθετήσει η ίδια για να βλέπει το σκυλάκι που έχουμε. Αρχίζει να ουρλιάζει από την κάμερα και σε λίγα λεπτά ήταν η αδερφή μου κάτω, να πάρει τα χάπια από τα χέρια μου. Η αδερφή μου μένει ακριβώς στο από πάνω διαμέρισμα. Η Βρισηίδα την επόμενη μέρα ήταν κοντά μου. Το ότι ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου δεν σταμάτησα να το νιώθω για πολλούς μήνες».

Η δικηγόρος του γνωστού φαρμακοποιού, μιλώντας στο Mega, μεταξύ άλλων τόνισε: «Αυτό (σ.σ. η απόπειρα αυτοκτονίας) έχει γίνει κατόπιν της ληστείας, η οποία η ληστεία έχει καταγραφεί κανονικά στα αρχεία της Αστυνομίας, όπως έπρεπε. Και ξέρετε όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται στην επιφάνεια αποδείξεις, μαρτυρίες, καταθέσεις, πληροφορίες και ούτω καθεξής, βλέπετε ότι πραγματικά αναπαρίσταται το σκηνικό της απάτης από πολλές διαφορετικές μεριές και επιβεβαιώνεται».

Η κα Αντιγόνη-Σταυρούλα Πιρλή είπε ακόμη ότι η σύντροφος του ενός κατηγορουμένου έκανε παρέα με τη σύντροφο του κύριου Μαρτίκα. «Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δομημένο σχέδιο προσέγγισης, για να εμπιστευτείς κάποιον. Υπήρχε μία προσέγγιση και μία προσκόλληση στον κύριο Μαρτίκα, στον εντολέα μας, άνω της διετίας. Η διετία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ένα εύλογο διάστημα, όπου κάποιος σε προσεγγίζει. Είσαι επιχειρηματίας και είναι αντίστοιχα επιχειρηματίας. Τονίζω ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, ο υπαρχηγός αν δεν κάνω λάθος, για να μην αναφερθούμε σε ονόματα, ήταν επιχειρηματίας αλυσίδας καταστημάτων, το οποίο το ένα ιδρυόταν μετά το άλλο. Άρα, ξέρετε ότι έπειθε αυτό στο κομμάτι της επιτυχίας, της αποτελεσματικότητας, της επένδυσης», πρόσθεσε.