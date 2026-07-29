«Τον γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο;» - Ο γιατρός που οδήγησε ασθενοφόρο για να βοηθήσει ασθενή

Μια συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς και αφοσίωσης στο ιατρικό λειτούργημα εκτυλίχθηκε στα Σπήλαια Διρού, στην Αρεόπολη, όταν μια νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε ύστερα από πτώση, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, να φτάνει στο σημείο οδηγώντας ο ίδιος το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση αυτόπτη μάρτυρα που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κοπέλα περίμενε να επισκεφθεί το Σπήλαιο Διρού όταν έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και κατέρρευσε εκ νέου.

Άμεση κινητοποίηση

Μια γιατρός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας έσπευσε αμέσως να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι παρευρισκόμενοι δημιούργησαν σκιά με πετσέτες και της έδιναν νερό και κουράγιο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Έπειτα από κλήση στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου επτά λεπτά.

Η έκπληξη όταν άνοιξε η πόρτα του ασθενοφόρου

Όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στηθοσκόπιο στον λαιμό. Επρόκειτο για τον Ανάργυρο Μαριόλη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος μαζί με δύο συναδέλφους του εξέτασε αμέσως τη νεαρή γυναίκα, ελέγχοντας τα ζωτικά της σημεία με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή της ήταν σταθερή, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο, με τον ίδιο τον κ. Μαριόλη να κάθεται ξανά στη θέση του οδηγού για τη διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας.

Ένας γιατρός με διεθνή αναγνώριση

Ο Ανάργυρος Μαριόλης έχει τιμηθεί διεθνώς για την προσφορά του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το 2021 αναδείχθηκε κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA, ενώ το 2019 είχε βραβευθεί ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης. Παράλληλα, έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο; Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρωτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.Στην εύλογη απορία όλων μας "ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;" μας ήρθε η απάντηση:"Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών..........."Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα».