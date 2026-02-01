Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο του Ρίου και έκρυβε χασίς στο εσώρουχό του

Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε το Σάββατο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 38χρονος Αλβανός, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, εντοπίστηκε στο εσώρουχό του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια χασίς, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα tempo24.news.



Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του 38χρονου.