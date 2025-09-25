Τον ψάχνει η αστυνομία και... βγήκε στην τηλεόραση: Τι είπε ο δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας

Επί μία εβδομάδα τον αναζητά η Αστυνομία σε όλη τη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί. Παρ' όλα αυτά έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση. Ο λόγος για τον κρατούμενο από τις φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, ο οποίος απέδρασε το πρωί της Πέμπτης (18/9).

Ο 27χρονος, που είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή «Live News», εξηγώντας ότι έφυγε από τη φυλακή γιατί ήθελε να βρεθεί κοντά στο παιδί του.

«Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας», είπε. «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω», ανέφερε ο δραπέτης.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, κατηγορήθηκε πως μετά την απόδρασή του από τις φυλακές Κασσάνδρας, επιτέθηκε σε μια Ουκρανή. «Έμαθα ότι (με κατηγορούν) πως έκανα ληστείες, εγώ δεν ήμουνα εκεί. Λυπάμαι για αυτό, νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγήκαν να πουν αυτά», δήλωσε.

Μετά την απόδραση, αναμένεται να του απαγγελθούν νέες κατηγορίες, ενώ οι Αρχές τονίζουν ότι η σύλληψή του είναι «ζήτημα τιμής».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο 27χρονος δραπέτης κυκλοφορεί με ενεργή σύνδεση στα social media, ενώ απαντά σε κλήσεις που γίνονται σε εφαρμογές.

Επίσης, φαίνεται ότι διατηρεί ενεργό προφίλ στα social media, στο οποίο συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από τη ζωή του πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στις φυλακές.