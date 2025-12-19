Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ η χήρα του Τσάρλι Κερκ

Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για πρόεδρο των ΗΠΑ για το 2028 η χήρα του Τσάρλι Κερκ, παρά το γεγονός ότι ο νυν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ότι θα είναι υποψήφιος.

Σύμφωνα με το BBC, η υποστήριξη της Έρικα Κερκ στο πρόσωπο του Βανς ήρθε την Πέμπτη (18/12), κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του ετήσιου συνεδρίου America Fest της οργάνωσης Turning Point, την οποία είχε ιδρύσει ο Τσάρλι Κερκ.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της οργάνωσης από τότε που ο 31χρονος υπερσυντηρητικός influencer και υποστηρικτής του Τραμπ, δολοφονήθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Θα πετύχουμε την εκλογή του φίλου του συζύγου μου, Τζέι Ντι Βανς, για την 48η θέση με τον πιο ηχηρό, δυνατό τρόπο», δήλωσε η Έρικα Κερκ, αναφερόμενη στον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι το Turning Point θα του παράσχει στήριξη.

Ο Βανς έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στην εκδήλωση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η δήλωση της Έρικα Κερκ, προτού ο Τραμπ ολοκληρώσει ένα έτος θητείας στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτεί μια πρώιμη προσπάθεια να προωθηθεί ο Κερκ ως διάδοχος στις εκλογές του 2028.