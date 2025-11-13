Τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια ο υπουργός Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα (Michel Menassah), ο οποίος έγινε δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητά της να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Συζητήθηκαν ακόμη οι περιφερειακές εξελίξεις.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Τι είπαν Δένδιας - Μενάσα

Νωρίτερα, ο Μισέλ Μενάσα βρέθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Υπουργών, ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας».



Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.



Ο κ. Δένδιας τόνισε ιδιαίτερα ότι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή αποτελεί προτεραιότητα και ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα.



Στις συνομιλίες συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ (εκπροσωπώντας τον Αρχηγό ΓΕΝ), ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής.



Από την πλευρά του Λιβάνου, παρευρέθηκαν ο Επιθεωρητής Στρατού Υποστράτηγος Fadi Makhoul, o Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου Ταξίαρχος Gerges Al Ghazzi, ο Πρέσβης του Λιβάνου στην Αθήνα Kenj El Hajal και ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου για θέματα Προσωπικού Ταξίαρχος Omar Mjalled.