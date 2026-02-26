Τόνια Σωτηροπούλου: «Τα πιο ωραία τραγούδια του Κωστή δεν είναι γραμμένα για μένα»

Η Τόνια Σωτηροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και αποκάλυψε το γεγονός πως ο Κωστής Μαραβέγιας έγραψε τα ωραιότερά του τραγούδια πριν τη γνωρίσει! «Όταν ακούω τα τραγούδια του Κωστή δεν λέω αυτό είναι για μένα, όχι, γιατί τα πιο ωραία του τραγούδια δεν είναι γραμμένα για μένα! Είναι αλήθεια, γιατί τότε δεν είχαμε γνωριστεί. Επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και κάπως συνθέτει σε ένα σύμπαν που έχει μια βάση. Τη βάση αυτή, ναι, πλέον την καταλαβαίνω.

Γιατί ξέρεις, τα γράφει και μπορεί να είμαι εκεί δίπλα και να μου πει έγραψα αυτό, άκου λίγο. Όταν γράφει για μουσική, για ταινίες, ή σειρές και έχει και τραγούδι, δηλαδή όταν γράφει παραγγελιά, εγώ κάπως λέω, καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ρομαντικό. Είναι για μένα; Και απαντά όχι, διάβασα το σενάριο!»

«Μου έχει σκιστεί φόρεμα στο κόκκινο χαλί»

«Αν έχω σκοντάψει σε κόκκινο χαλί, δεν θυμάμαι, όχι! Αρχικά μην νομίζει κανείς ότι είμαι serial red carpet walker. Ότι τι κάνει στη ζωή της, περπατά σε κόκκινα χαλιά ή πως αν δεν περπατήσει σε κόκκινο χαλί, θα συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά της, δεν είναι αυτό.

Είναι το ότι αγαπώ τα φεστιβάλ κινηματογράφου, οπότε ναι, κάποιες φορές έχω παρευρεθεί, επειδή πάω να δω τις ταινίες. Δεν έχω σκοντάψει λοιπόν, μου έχει σκιστεί όμως, φόρεμα. Ήταν πίσω, λίγο στο βρακί, αλλά εντάξει το σώσαμε. Ήταν στενό. Νόμιζα ότι φοράω, δεν ίσχυε».