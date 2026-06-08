Τοπαλίδου: Γιατί αναβλήθηκε η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ -Δεν έδωσε το παρών η ηθοποιός

Αναβολή πήρε τελικά η δίκη που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα για την υπόθεση της Έλενας Τοπαλίδου που συνελήφθη - το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου- καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και το παρών έδωσε συνεργάτης του δικηγόρου της, ο οποίος αιτήθηκε αναβολή λόγω δικού του κολλήματος. Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο την 7η Οκτωβρίου του 2026.

«Ήταν μια πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία για την Έλενα, σαφώς και αναγνωρίζει το λάθος της. Οδυνηρή η εμπειρία και στο κρατητήριο... Το μυαλό της είναι στο παιδί της, τον Πέτρο που δίνει εξετάσεις. Απλώς ζητάει από τον κόσμο να κοπάσει ο θόρυβος. Είναι έτοιμη να υποστεί και τις συνέπειες, όμως η ψυχολογία της είναι ευαίσθητη» εξήγησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο Άρης Καβατζίκης που μίλησε μαζί της καθώς τους συνδέει φιλία ετών.