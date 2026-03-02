Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Τοπικά σχέδια για βιώσιμη θέρμανση και ψύξη – Σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης

Δρομολογείται η λειτουργία πιο αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστημάτων.

Τοπικά σχέδια βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης θα αναπτύξουν οι δήμοι Θέρμης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο του έργου «Plan4Cold», που απέσπασε ευρωπαϊκή διάκριση. Μέσω των σχεδίων αυτών δρομολογείται η λειτουργία, στις περιοχές αυτές, πιο αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστημάτων.

