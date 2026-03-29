Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατος καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες θα επικρατήσει σήμερα, 29 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.



Ειδικότερα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.



Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.



Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.



Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.



Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.



Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.



Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου -Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές.



Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.



Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και κυρίως από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη, με ασθενείς τοπικές βροχές.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός την Τρίτη 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το βράδυ στα νοτιοανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά στα ανατολικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση ενώ στα κεντρικά και τα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη 02-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το νότιο και ανατολικό Αιγαίο.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί, στα βόρεια 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 και στην υπόλοιπη χώρα 6 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.