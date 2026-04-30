«Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια»: Τι αποκαλύπτει ο αστυνομικός που συνέλαβε τον 89χρονο

Τη σύλληψη του 89χρονου άνδρα, που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, περιέγραψε το πρωί της Πέμπτης (30/4) ο αστυνομικός που του φόρεσε χειροπέδες σε ξενοδοχείο στην Πάτρα. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε, άμεσα διαπιστώθηκε ότι έφερε επιχειρησιακή θήκη μασχάλης στην οποία είχε ένα γεμάτο περίστροφο.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, Χαράλαμπος Τσιτσικάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως μετά το αιματηρό περιστατικό υπήρξε άμεση διασύνδεση των υπηρεσιών Αθήνας και Πάτρας, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να κινηθεί προς τη Δυτική Ελλάδα και πιθανόν να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Καθοριστική, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ήταν η επικοινωνία από ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ο 89χρονος είχε μεταβεί αναζητώντας δωμάτιο. «Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει άτομο που ταιριάζει με τις περιγραφές. Μετά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση», ανέφερε.

Ο ίδιος είχε τον ρόλο να εισέλθει στον χώρο με πολιτικά, προσποιούμενος πελάτη, προκειμένου να μην κινητοποιηθεί ο ύποπτος. Αρχικά, οι πληροφορίες τον ήθελαν στο λόμπι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε εκεί.

«Τον περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι»

Ο αστυνομικός αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ιδιότητά του στους υπαλλήλους, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο 89χρονος είχε μετακινηθεί στον ημιώροφο και βρισκόταν στους χώρους υγιεινής.

Λόγω της παρουσίας πολλών πολιτών – ανάμεσά τους και μαθητών – και της αβεβαιότητας για το αν ο δράστης έφερε όπλο, αποφασίστηκε να μην υπάρξει άμεση προσέγγιση. «Κρίναμε σωστό να περιμένουμε να κατέβει στο λόμπι, όπου είχαμε καλύτερη ορατότητα και έλεγχο του χώρου», σημείωσε.

«Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια»

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε στο λόμπι και, σε ανύποπτο χρόνο, γύρισε την πλάτη του, δόθηκε η ευκαιρία για την επέμβαση.

«Τον πλησίασα από πίσω, του γνωστοποίησα ότι είμαι αστυνομικός και τον ακινητοποίησα», περιέγραψε. Η πρώτη αντίδραση του συλληφθέντος ήταν, όπως είπε, να δηλώσει: «Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια», σημείωσε ο Χαράλαμπος Τσιτσικάς.

Στον άμεσο σωματικό έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε πως έφερε επιχειρησιακή θήκη μασχάλης, στην οποία υπήρχε γεμάτο περίστροφο, ενώ στην κατοχή του είχε και επιπλέον σφαίρες.

«Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων, παρά την ηλικία του», ανέφερε ο αστυνομικός και συμπλήρωσε: «Δεν γνωρίζαμε τι θα αντιμετωπίσουμε».

«Θα μπορούσε να το έχει στην τσέπη και να υπάρξει κίνδυνος μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο», εξήγησε ο αστυνομικός τονίζοντας ότι η επιχείρηση απαιτούσε υπομονή και ψυχραιμία.

Συνεργάσιμος ο 89χρονος

Μετά τη σύλληψη, ο ηλικιωμένος ήταν, σύμφωνα με την περιγραφή του αστυνομικού συνεργάσιμος και ήρεμος και ανέφερε παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Αρχικά ο 89χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πάτρας και στη συνέχεια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Κλείνοντας ο κ.Τσιτσικάς απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών λέγοντας: «Τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους συναδέλφους της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης. Δεν γνωρίζαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά όλα εξελίχθηκαν ομαλά».