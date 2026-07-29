«Τορπίλη» της Άγκυρας στη νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει κοινό έδαφος για λύση στην Κύπρο»

Την πλήρη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά επαναλαμβάνει η Άγκυρα, μετά την τριμερή συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.



Σε ανάρτηση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι εκτιμά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό από την έναρξη της θητείας του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος» μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη λύσης.



Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε ο Γκουτέρες το 2025, η εστίαση σε σημαντικούς τομείς συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.



Ωστόσο, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για «αδιάλλακτη στάση», υποστηρίζοντας ότι, όσο αυτή δεν αλλάζει και δεν τερματίζονται ενέργειες που, σύμφωνα με την Άγκυρα, επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια στην περιοχή, «η προοπτική μιας λύσης δεν θα γίνει συγκεκριμένη».



Παράλληλα, η Τουρκία επαναφέρει τη θέση της ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί επί δεκαετίες έχουν πλέον εξαντληθεί και ανήκουν στο παρελθόν.



«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις πραγματικότητες στο νησί, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.