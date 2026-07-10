Ένα απρόοπτο αλλά ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο από συναυλία του Γιάννη Κότσιρα έχει γίνει viral, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής διέκοψε την ερμηνεία του όταν διαπίστωσε ότι το κοινό τραγουδούσε λάθος έναν από τους πιο γνωστούς στίχους του.

Την ώρα που ερμήνευε την επιτυχία «Πώς Μπορώ», ο Γιάννης Κότσιρας σταμάτησε ξαφνικά τη μουσική, κοιτάζοντας με απορία τους θεατές.

«Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό», είπε γελώντας, ενώ κρατούσε το κεφάλι του και προσπαθούσε με νοήματα να τους δείξει ποιος είναι ο σωστός στίχος.

«Δεν είναι "για να σ' αλλάξω"...»

Όπως εξήγησε από τη σκηνή, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, ωστόσο μέχρι και σήμερα πολλοί εξακολουθούν να τραγουδούν το ρεφρέν με λάθος λέξη.

Συγκεκριμένα, αρκετοί λένε:

«Δίνω μια στο μυαλό για να σ' αλλάξω...»

ενώ ο σωστός στίχος είναι:

«Δίνω μια στο μυαλό για να πετάξω...»

Η αποκάλυψη προκάλεσε γέλια, με τον τραγουδιστή να εξηγεί με χιούμορ τη σωστή εκδοχή και το κοινό να επαναλαμβάνει το ρεφρέν από την αρχή.

Υπάρχουν τραγούδια που τα έχουμε τραγουδήσει αμέτρητες φορές χωρίς να έχουμε προσέξει όλες τις λέξεις. Και όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, συνειδητοποιούμε ότι επί χρόνια λέγαμε... κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το βίντεο έγινε viral

Το στιγμιότυπο από τη συναυλία άρχισε μέσα σε λίγες ώρες να κάνει τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να παραδέχονται πως και οι ίδιοι τραγουδούσαν τόσα χρόνια λάθος το συγκεκριμένο σημείο.

Άλλοι σχολίαζαν με χιούμορ ότι «μόλις καταστράφηκε μια παιδική ανάμνηση», ενώ αρκετοί έγραψαν πως δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο σωστός στίχος ήταν διαφορετικός από αυτόν που είχαν συνηθίσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, μετά την παρέμβαση του Γιάννη Κότσιρα, δύσκολα κάποιος θα ξανατραγουδήσει το «Πώς Μπορώ» χωρίς να σκεφτεί δύο φορές τη λέξη... «πετάξω».