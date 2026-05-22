«Τόση ασφάλεια ούτε Πρωθυπουργός...»

Εγώ δεν ήμουν στο «Ολύμπιον» και όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Μιχάλη Λεγάκη που κάλυψε για τον FLASH την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, δεν τα κατάφερα με μεγάλη επιτυχία.

Θα το μεταφέρω όπως μου το είπε άνθρωπος σοβαρός - όχι από τη Θεσσαλονίκη - που είδε όλη την εκδήλωση από την ώρα που μπήκε στο χώρο η κ. Καρυστιανού μέχρι τη στιγμή που βγήκε και στάθηκε για τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

«Τόση ασφάλεια δεν έχει ούτε Πρωθυπουργός» μου είπε, περιγράφοντας μια κατάσταση κάπως... δύσκολη και σίγουρα προβληματική για έναν άνθρωπο που μπήκε μόλις τώρα στον πολιτικό «στίβο» με πρόταγμα ότι προέρχεται από την κοινωνία και δεν είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός που ενδιαφέρεται, όπως είπε, για τις καρέκλες.

Εκείνος (ο συνομιλητής μου) μέτρησε έξι άτομα συγκεκριμένων... προδιαγραφών που ήταν μια ανάσα από την κ. Καρυστιανού με μια υπέρμετρη ζέση για την άσκηση της αποστολής που είχαν. Για να το πω όσο πιο κομψά μπορώ και όχι όπως μου μεταφέρθηκε.

Ας πούμε ότι ήταν η πρώτη μέρα για την κ. Καρυστιανού σε αυτόν το ρόλο. Και η πολιτική είναι δρόμος που δεν έχει άνθη και τρεχούμενα νερά. Οπότε μπορεί να πρόκειται για στιγμές άγχους της άγνωστης πρεμιέρας.

Μπορεί όμως και όχι. Θα δείξει.