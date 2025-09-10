Τότε που ο Sicario τραγουδούσε χωρίς μάσκα και άκουγε τιμητικά λόγια από τον Διονύση Σαββόπουλο (video)

Και όμως, ο Sicario που αποθεώθηκε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο στην συναυλία προς τιμήν του Στέλιου Καζαντζίδη και που έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα φλας της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον όλων από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε λόγω της φωνής του, αλλά και της ιδιαίτερης εμφάνισής του - καθώς τον βλέπουμε πάντα να φορά μάσκα - πριν από πολλά χρόνια είχε αποκαλύψει το πρόσωπό του.

Στο Tik Tok, ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μαντά όπως είναι το πραγματικό του ονοματεπώνυμο -παιδάκι ακόμα- στα «Ηράκλεια 2017» να ερμηνεύει με την κιθάρα του, το τραγούδι «Της Αγάπης Αίματα» του Γρηγόρη Μπιθικώτση - παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη- και τα σχόλια όσων τον άκουσαν, αλλά και των χρηστών του διαδικτύου ήταν αποθεωτικά.

Μάλιστα πριν χρόνια είχε λάβει μέρος και στο «Junior Music Stars» και το βιογραφικό που τον συνόδευε έγραφε: «Ο Γιώργος Μαντάς είναι 13 ετών και πηγαίνει στη Β’ Γυμνασίου στο Μουσικό σχολείο του Ίλιον. Μένει στη Νέα Ιωνία και η μεγάλη του αγάπη είναι το τραγούδι. Όμως πριν καταλήξει σε αυτό ξεκίνησε να παίζει κιθάρα (ηλεκτρική και ακουστική), ταμπουρά, ούτι, πιάνο, μπουζούκι και τουμπερλέκι. Έχει βραβευτεί με τη χορωδία του σχολείου «Μάνεσης». Εκτός από μπάσκετ και κολυμβητήριο, έκανε 2 χρόνια μπαλέτο και μοντέρνο χορό με υποτροφία καθώς και 4 χρόνια παραδοσιακούς χορούς. Το μεγαλύτερό του όνειρο είναι να σπουδάσει και να ζήσει στην Αμερική».

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Youtube τον ακούμε να ερμηνεύει στον τελικό και το θρυλικό ζειμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου «Μ' αεροπλάνα και βαπόρια» - και στο τέλος να ακούει υπέροχα λόγια από τον δημιουργό- αλλά και από τον Γιώργο Θεοφάνους και την κριτική επιτροπή. Αν κρίνουμε λοιπόν από την πορεία του μέχρι σήμερα, καλά τα έχει καταφέρει και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό!