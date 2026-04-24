Τότεναμ: Αναζητά... ψυχολόγο για να «σώσει» στο φινάλε την καταστροφική της σεζόν

Τα «σπιρούνια», βρίσκονται στη χειρότερη φάση της σύγχρονης ποδοσφαιρικής τους «ιστορίας», αφού βρίσκονται (πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε) στη «ζώνη» του υποβιβασμού,τα κακά αποτελέσματα και οι αποτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη.

Έτσι σύμφωνα με το «Times», ο προπονητής της Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, πήρε πρωτοβουλία και αποφάσισε η ομάδα να βάλει αγγελία για να βρεθεί επαγγελματίας ψυχολόγος να μιλήσει με τους παίκτες. Κάποιοι παίκτες βέβαια όπως ο Τσάβι Σίμονς, πρόσθεσε το δημοσίευμα ό,τι επισκέπτονται ήδη δικό τους ψυχολόγο για να τους βοηθήσει προσωπικά με τη κατάστασή τους.

(🥇) 🚨 NEW: #thfc are advertising for a new Lead Psychologist to work with the First Team. 🧠@Matt_Law_DT pic.twitter.com/SCD3gFBo4f — Spurs Army (@SpursArmyTweets) April 22, 2026

Αναλυτικά η αγγελία της Τότεναμ

«Tο άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο για την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης για επαγγελματίες παίκτες υψηλού επιπέδου. Ο ρόλος περιλαμβάνει ατομική παρακολούθηση των παικτών, συστηματική εργασία με το τεχνικό και το προσωπικό απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κουλτούρας απόδοσης»