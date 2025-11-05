Τότεναμ και Λίβερπουλ παρακολουθούν στενά τον Κουλιεράκη σύμφωνα με βρετανικά μέσα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει καθιερωθεί σε Βόλφσμπουργκ και εθνική Ελλάδας, μετά από την μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Γερμανία τον χειμώνα του 2024.

Η Βόλφσμπουργκ δεν ξεκίνησε ιδανικά την φετινή σεζόν και φαίνεται να δυσκολεύεται στην Bundesliga, καθώς βρίσκεται στην 12η θέση. Βέβαια ο 21χρονος διεθνής δεν κάνει κακές εμφανίσεις, παρά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας του, και φαίνεται πολλά υποσχόμενος στους περισσότερους αγώνες. Η φημολογία γύρω από το όνομά του ξεκίνησε, και δεν είναι απίθανο να επιχειρήσουν ομάδες να τον κάνουν δικό τους, ακόμα και από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού TBR, η Τότεναμ πρόσθεσε τον Κουλιεράκη στη λίστα των αμυντικών στόχων της για τον Ιανουάριο, καθώς έχει θέσει ως προτεραιότητα έναν νέο κεντρικό αμυντικό, ιδανικά έναν παίκτη στην αριστερή πλευρά για να καλύψει τον Μίκι Φαν Ντε Φεν και η περίπτωση του Κουλιεράκη φαντάζει ιδανική.

Ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Φρανκ δεν είναι η μόνη ομάδα που την ενδιαφέρει, καθώς τον παρακολουθεί καιρό και η Λίβερπουλ, όπως και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Γκρέιμ Μπέιλι, δημοσιογράφος του TBR, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Κουλιεράκης τραβάει πολύ την προσοχή σε όλη την Ευρώπη, είναι ψύχραιμος και αριστερός - οι αριστερόποδαροι αμυντικοί τείνουν να έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία και αυτός ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή».

Η σύγκριση του Φαν Ντε Φεν της Βόλφσμπουργκ με τον Κουλιεράκη της Βόλφσμπουργκ

Ο Μίκι Φαν Ντε Φεν αποκτήθηκε επίσης από την Βόλφσμπουργκ τo 2023. Οπότε η σύγκριση των δυο ποδοσφαιριστών σε όσα έκαναν στην γερμανική ομάδα είναι αναπόφευκτη. Ο Κουλιεράκης έχει πραγματικά εντυπωσιάσει αμυντικά στη Βόλφσμπουργκ και προηγείται του Ολλανδού σε αρκετούς βασικούς τομείς από την τελευταία του σεζόν με τους «λύκους». Σαφώς και ο Φαν Ντε Φεν είναι πολύ βελτιωμένος, από τότε που άφησε το Βόλφσμπουργκ για το Λονδίνο, αλλά ο Κουλιεράκης κυριαρχεί του Ολλανδού, ειδικά στο αμυντικό εναέριο επίπεδο, έχοντας κερδίσει πολλές περισσότερες μονομαχίες από τον σταρ των Spurs (60 έναντι 36 μονομαχίες). Ο διεθνής με την εθνική Ελλάδας αμυντικός δεν είναι τόσο γρήγορος όσο είναι ο Ολλανδός, αλλά όπως δείχνουν τα στατιστικά, αμυντικά είναι ήδη ολοκληρωμένος, ενώ έχει και εντυπωσιακό εύρος πάσας, έχοντας επιχειρήσει 256 μακρινές μπαλιές την περασμένη σεζόν, με ακρίβεια 43,75%.