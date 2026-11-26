Άδειες παραλίες, ξαπλώστρες κενές, πισίνες που δεν χρησιμοποιούνται. Πλέον στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία του Ντουμπάι με τις χιλιάδες κλίνες είναι ολοφάνερες οι επιπτώσεις από την κρίση στα στενά του Ορμούζ.

Ο κλάδος του τουρισμού, ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ανάπτυξης του Ντουμπάι (πέρσι είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός ρεκόρ), βιώνει τον απόλυτο μαρασμό. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού.

Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύρραξης αμαύρωσαν την εικόνα του ειρηνικού, πολυτελούς προορισμού που είχε μέχρι πρότινος το Ντουμπάι.

Ακόμη και σήμερα που η ζωή στο εμιράτο έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της η πτώση στην τουριστική δραστηριότητα είναι πρωτοφανής. Από την αρχή του πολέμου, οι κρατήσεις έχουν καταγράψει συνολική πτώση 80%.

Ανακαινίσεις ξενοδοχείων, κλειστά εστιατόρια

Ελλείψει πελατών, ορισμένα εμβληματικά ξενοδοχεία έχουν κλείσει τις πόρτες τους προσωρινά. Το διάσημο 7στερο Burj al Arab ανακοίνωσε ανακαίνιση εσωτερικής διακόσμησης η οποία θα διαρκέσει ένα χρόνο. Το ξενοδοχείο Armani, που βρίσκεται στο εσωτερικό του περίφημου Burj Khalifa, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο πως θα ξανανοίξει το 2027. Πολλά εστιατόρια είναι κλειστά, χωρίς να είναι σαφές εάν γίνονται εργασίες ή έχει μπει οριστικό λουκέτο.

Παραδοσιακά, ο μήνας του Οκτωβρίου-όταν η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου- δεν είναι ο καλύτερος για τον τουρισμό στο Ντουμπάι. Με την υψηλή σεζόν να πλησιάζει, ωστόσο, οι αρμόδιοι στο εμιράτο περιμένουν με αγωνία γιατί η επιστροφή των τουριστών θα κρίνει τη βιωσιμότητα ενός βασικού πυλώνα της οικονομίας. Ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ του εμιράτου. Τον Αύγουστο, το Ντουμπάι υποδέχθηκε 870.000 επισκέπτες, καταγράφοντας πτώση 36% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει το μελανό σημείο. Το Ντουμπάι δεν δέχεται πλέον πλήγματα από το Ιράν αλλά οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι στα αεροδρόμια του Ριάντ και του Νταμάμ στη Σαουδική Αραβία λειτούργησαν ως καμπανάκι υπενθύμισης πως η σύρραξη μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί.

Με κάθε διανυκτέρευση, δώρο άλλη… μία

Παρά τη συσσώρευση των προβλημάτων, οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επανεκκινήσουν την ατμομηχανή. Ορισμένοι tour operators προσφέρουν στους πελάτες τους δωρεάν διανυκτερεύσεις (1+1 δώρο) ενώ αρκετά εστιατόρια κάνουν εκπτώσεις. Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε με την σειρά της να συμβάλλει στην συλλογική προσπάθεια. Από το τέλος του Ιουλίου, το εμιράτο προσφέρει αμοιβή σε όσους κατοίκους του φέρουν τους συγγενείς τους για διαμονή: 3.000 dirhams-αντιστοιχούν σε 730 ευρώ-τα οποία θα μπορούν να δαπανήσουν σε αξιοθέατα και επιχειρήσεις της πόλης.

Τον Σεπτέμβριο, σχεδόν 90.000 κάτοικοι του Ντουμπάι είχαν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι επιχειρηματίες πιστεύουν πως η κυβερνητική παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη αφού ο ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομία είναι τέτοιος ώστε δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την λήψη μέτρων για την προσέλκυση επισκεπτών. Στην εθνική προσπάθεια συμμετέχει και η αεροπορική εταιρεία Emirates η οποία, προκειμένου να πείσει και τους πλέον διστακτικούς, επιτρέπει στους πελάτες της την μέγιστη ευελιξία ως προς τον χρόνο που θα επιλέξουν για να ταξιδέψουν ή την αλλαγή των πτήσεων όποτε το θελήσουν.

Ηθικό ακμαίο αλλά…

Το Ντουμπάι ήταν ανέκαθεν προορισμός λίγων διανυκτερεύσεων. Παρ΄όλ΄ αυτά, ήταν από τις πρώτες πόλεις που άνοιξε μετά την πανδημία του Covid και έζησε μια περίοδο που την εκτόξευσε στους πρώτους παγκόσμιους προορισμούς. Οι αρχές και οι επαγγελματίες πιστεύουν ακράδαντα πως θα ανακάμψει. «Η αγορά υπάρχει, απλά προς το παρόν έχει τεχνικά εμπόδια. Μόλις λήξει ο πόλεμος, η ανάκαμψη θα είναι ισχυρή», εκτιμούν.

Ήδη, στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις. Οι πτήσεις από Ασία και Αυστραλία μέσω Ντουμπάι εξακολουθούν, αυτό που έχει αλλάξει είναι πως οι ταξιδιώτες δεν μένουν πλέον 3 ή 4 ημέρες στην πόλη, όπως συνέβαινε άλλοτε.

Προς το παρόν, από τα προβλήματα στο Ντουμπάι και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου στο σύνολό τους επωφελούνται άλλοι προορισμοί. Χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο ή τα Κανάρια Νησιά καταγράφουν μεγάλη αύξηση στα ποσοστά των επισκεπτών τους. Όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, η δυστυχία του ενός ισοδυναμεί με την ευτυχία του άλλου…