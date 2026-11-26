Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, με βασικό αντικείμενο στην ατζέντα η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

H συνάντηση των δύο υπουργών προγραμματίζεται για τις 30 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ.

Το παράθυρο ευκαιρίας πριν από τον Ιανουάριο

Aξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Άμυνας στις ΗΠΑ, προηγείται της πιθανής συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Μαϊάμι, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Άγκυρα εκτιμά ότι υπάρχει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την εξεύρεση λύσης πριν από τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, έχει εκτιμήσει ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εμφανιστούν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Οκτάι ανέφερε επίσης ότι ΗΠΑ και Ρωσία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για το μέλλον των S-400, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα σενάρια για τα ρωσικά συστήματα

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση του ζητήματος, μεταξύ των οποίων η απενεργοποίηση των S-400 ή η μεταφορά τους εκτός του άμεσου τουρκικού ελέγχου. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν κάποια από αυτές τις λύσεις θα θεωρηθεί επαρκής από την αμερικανική πλευρά.

Η Ουάσιγκτον είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία των ρωσικών συστημάτων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα των αμερικανικών μαχητικών.

Παράλληλα, το 2020 επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία βάσει του νόμου CAATSA.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να διεκδικεί την παράδοση έξι μαχητικών F-35 που είχαν κατασκευαστεί για λογαριασμό της, καθώς και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Το ζήτημα των S-400 παραμένει, ωστόσο, το βασικό εμπόδιο για την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.