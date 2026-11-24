Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, καθώς ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS 532 συνετρίβη συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όπως μεταδίδει το Anadolu.
Όπως επιβεβαίωσε σε νεότερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας πέντε στρατιώτες επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.
«Το ελικόπτερο τύπου AS-532 των Πολεμικών Αεροπορικών Δυνάμεών μας, το οποίο απογειώθηκε από την Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπέστη ατύχημα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας έχουν εντοπιστεί, ενώ οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.
Στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες ομάδες διάσωσης.