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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, καθώς ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS 532 συνετρίβη συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όπως μεταδίδει το Anadolu.

#SONDAKİKA Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/jQEdrNTfAy — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 24, 2026

Όπως επιβεβαίωσε σε νεότερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας πέντε στρατιώτες επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

«Το ελικόπτερο τύπου AS-532 των Πολεμικών Αεροπορικών Δυνάμεών μας, το οποίο απογειώθηκε από την Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπέστη ατύχημα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας έχουν εντοπιστεί, ενώ οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες ομάδες διάσωσης.