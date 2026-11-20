Τις σεισμικές έρευνες υδρογονανθράκων που ξεκινούν νότια της Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή της αμερικανικής Chevron και της ελληνικής HELLENIQ ENERGY, προβάλλει σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Sözcü, κάνοντας λόγο για κίνηση της Αθήνας που αμφισβητεί τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τίτλο «Η Αθήνα τρυπάει τη Γαλάζια Πατρίδα», η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη συγκυρία για να προχωρήσει σε έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που, σύμφωνα με την Άγκυρα, επικαλύπτονται με τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κοινοπραξία της HELLENIQ ENERGY, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 30%, ξεκίνησε σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή τριών πλοίων και αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η Sözcü διευκρινίζει ότι στην παρούσα φάση δεν πραγματοποιούνται γεωτρήσεις ή εξορύξεις, αλλά σεισμικές έρευνες για τη χαρτογράφηση της γεωλογικής δομής του θαλάσσιου πυθμένα.

Τα βλέμματα στα οικόπεδα νότια της Κρήτης

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στον σχεδιασμό για τη μεταφορά των ερευνών το 2027 στα θαλάσσια οικόπεδα 1 και 2, νότια της Κρήτης. Ειδικά για το οικόπεδο «Νότια 2», η τουρκική εφημερίδα επικαλείται δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη περιοχή επικαλύπτεται με τη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στη ρηματική διακοίνωση που υπέβαλε η Λιβύη στον ΟΗΕ το 2025, με την οποία υποστήριξε ότι περισσότερο από το 85% των δύο οικοπέδων, συνολικής έκτασης 23.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εμπίπτει σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η ίδια προβάλλει δικαιώματα.

Σύνδεση με την υπόθεση του καλωδίου

Το δημοσίευμα συνδέει την έναρξη των ερευνών με την πρόσφατη αντιπαράθεση γύρω από τις εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) και το ζήτημα της ενημέρωσης της Τουρκίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Sözcü φιλοξενεί δηλώσεις του απόστρατου ναυάρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ ο οποίος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη δεν είναι τυχαία και προειδοποιεί την Άγκυρα να μην εμφανίσει ανοχή στις ελληνικές κινήσεις.

«Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που ξέρει πώς να μετατρέπει ακόμη και την παραμικρή παραχώρηση που της γίνεται σε νέες παραχωρήσεις. Στη “Γαλάζια Πατρίδα”, η σιωπή και η αβεβαιότητα δεν εξασφαλίζουν αποτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη Sözcü.