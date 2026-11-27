Την έντονη αντίδραση της εξέφρασε η τουρκική προεδρία για το ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι για την Άγκυρα δεν έχει καμια νομική βάση.

Η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, προχώρησε σε νέα αιχμηρή παρέμβαση κατα ευρωκοινονουλίου.

Ο επικεφαλής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας με ανάρτηση του χαρακτηρίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως έκφραση μιας πολιτικής στάσης που στερείται νομικής βάσης και καλής πίστης και βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Presidency's Head of Communications Burhanettin Duran:



“The resolution adopted today by the European Parliament in plenary concerning the Memorandum of Understanding on the Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas signed between Türkiye and Libya in 2019 is a manifestation of… — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 26, 2026

Στην ίδια ανάρτηση ο Μπουρχανεντίν Ντουράν σημειώνει ότι τέτοιου είδους ψηφίσματα, που στρέφονται κατά του μνημονίου το οποίο υπεγράφη από την Τουρκία και τη Λιβύη στο πλαίσιο της κυρίαρχης βούλησης των δύο χωρών, δεν μπορούν να υπονομεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο διευθυντής επικοινωνιών της Τουρκικής προεδρίας καταλήγει αναφέροντας οτι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να επιτευχθούν όχι μέσω μονομερών πολιτικών προσεγγίσεων, αλλά μέσω της περιφερειακής συνεργασίας που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας.