Τοξικά φύκια εξαπλώνονται στη Μεσόγειο: Οι θάλασσες «βράζουν» και οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS

Η κλιματική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο στα θερμόμετρα και στους ολοένα συχνότερους καύσωνες. Γίνεται πλέον ορατή και μέσα στη θάλασσα, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση ειδών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστα στη Μεσόγειο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ostreopsis ovata, μια τοξική μικροάλγη που έχει σημάνει συναγερμό στην Ιταλία. Τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, έχουν υψώσει κόκκινες σημαίες και, σε ορισμένες περιοχές, έχουν προχωρήσει ακόμη και σε προσωρινές απαγορεύσεις κολύμβησης, καθώς οι συγκεντρώσεις της ξεπέρασαν τα όρια ασφαλείας.

Οι μεγαλύτερες εστίες έχουν καταγραφεί από την Απουλία έως την Τοσκάνη, το Λάτσιο, τη Σικελία και τη Γένοβα, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο αποκτά πλέον ευρύτερες διαστάσεις.

Marina di Pisa - unsplash

Η μικροάλγη που ευνοείται από τα ολοένα θερμότερα νερά



Η Ostreopsis ovata είναι ένα μονοκύτταρο φύκος που ανήκει στην ομάδα των δινομαστιγωτών. Πρόκειται για είδος που συναντάται φυσιολογικά σε τροπικές και υποτροπικές θάλασσες και εκτιμάται ότι εισήχθη στη Μεσόγειο μέσω των υδάτων έρματος των πλοίων.

Οι πρώτες καταγραφές στις ιταλικές ακτές έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έκτοτε, όμως, η παρουσία της αυξάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, καθώς οι μεταβολές του κλίματος δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για τον πολλαπλασιασμό της.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Απουλίας (ARPA Puglia), η ανάπτυξή της ευνοείται από έναν συνδυασμό παραγόντων:

υψηλές θερμοκρασίες του νερού,

παρατεταμένη ηλιοφάνεια,

υψηλή ατμοσφαιρική πίεση,

ήρεμη θάλασσα για διάστημα μεγαλύτερο των 10 έως 15 ημερών.

Ακριβώς αυτές οι συνθήκες εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στις μεσογειακές ακτές, γεγονός που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών.



Η τοξίνη που απειλεί ανθρώπους και θαλάσσια ζωή



Η ανησυχία των επιστημόνων δεν αφορά μόνο την εξάπλωση της μικροάλγης, αλλά κυρίως την τοξίνη που παράγει.

Η Ostreopsis ovata εκκρίνει ουσία παρόμοια με την παλιτοξίνη (Palytoxin-like toxin), μία από τις ισχυρότερες φυσικές τοξίνες που έχουν μελετηθεί. Η ουσία αυτή έχει συνδεθεί με μαζικούς θανάτους θαλάσσιων οργανισμών, όπως αχινοί, αστερίες, καβούρια και κεφαλόποδα, επηρεάζοντας την ισορροπία των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν η τοξίνη μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα μέσω του θαλάσσιου αερολύματος που δημιουργείται από τον έντονο κυματισμό.



Οι πιο συχνές επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί είναι:

ρινίτιδα,

φαρυγγίτιδα,

λαρυγγίτιδα,

βρογχίτιδα,

πυρετός,

δερματικοί ερεθισμοί,

επιπεφυκίτιδα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις της μικροάλγης στο νερό και στον βυθό, κυρίως μετά από θαλασσοταραχή που διασπείρει τις τοξίνες στον αέρα.

Τι συνιστούν οι ειδικοί στους λουόμενους



Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία της μικροάλγης δεν σημαίνει αυτόματα ότι απαγορεύεται η πρόσβαση στις παραλίες.

Ωστόσο, όταν επιβεβαιώνεται ανθοφορία της Ostreopsis ovata, συνιστούν αυξημένη προσοχή.



Ειδικότερα προτείνουν:

να αποφεύγεται η παραμονή σε βραχώδεις ακτές όταν επικρατεί έντονος κυματισμός,

να περιορίζεται η κατανάλωση αχινών και άλλων οργανισμών που τρέφονται με φύκη, καθώς ενδέχεται να έχουν συσσωρεύσει τοξίνες στους ιστούς τους,

να ακολουθούνται οι οδηγίες των τοπικών υγειονομικών και περιβαλλοντικών αρχών.

Όπως επισημαίνει ο Nicola Ungaro της ARPA Puglia, δεν υπάρχει γενική απαγόρευση για μπάνιο ή παραμονή στις ακτές, όμως απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη.



Πού έχουν εντοπιστεί οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις



Στην Ιταλία η παρακολούθηση της μικροάλγης είναι πλέον συνεχής.

Οι πιο επιβαρυμένες περιοχές βρίσκονται στα ανοιχτά των πόλεων Molfetta και Giovinazzo στην Απουλία, όπου έχουν χαρακτηριστεί ζώνες υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, προειδοποιήσεις ή προσωρινοί περιορισμοί έχουν εκδοθεί:

στη Santa Marinella του Λατίου,

στην περιοχή του Παλέρμο στη Σικελία,

στη Marina di Pisa της Τοσκάνης,

στη Γένοβα.

Οι τοπικές αρχές ενεργοποιούν περιορισμούς μόνο όταν οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις της άλγης υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.

Santa Marinella - unsplash

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη θαλάσσια εικόνα της Μεσογείου



Η Ostreopsis ovata δεν αποτελεί το μοναδικό είδος που εξαπλώνεται λόγω των θερμότερων θαλασσών.

Στη Λιγουρία παρακολουθείται η εξάπλωση της Pyramimonas, μιας άλγης που δεν θεωρείται τοξική αλλά χρωματίζει τα νερά με έντονο πράσινο χρώμα, επηρεάζοντας την εικόνα των παραλιών και προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους.

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η Caulerpa cylindracea, ένα ιδιαίτερα επεκτατικό ξενικό είδος αυστραλιανής προέλευσης, έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στον Κόλπο του Μιραμάρε, κοντά στην Τεργέστη, προκαλώντας προβληματισμό για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις επιστημονικές εκτιμήσεις ότι η άνοδος της θερμοκρασίας της Μεσογείου δεν επηρεάζει μόνο τον καιρό και τις παραλίες, αλλά μεταβάλλει σταδιακά ολόκληρη τη θαλάσσια οικολογία της περιοχής, με συνέπειες που αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο έντονες τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από open.online