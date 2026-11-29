Μπαίνουμε σε μια περίοδο που θυμίζει τις πιο σκληρές στιγμές της ελληνικής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες, με τη διαφορά ότι η ένταση σήμερα δείχνει ακόμη μεγαλύτερη. Όταν ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι οδεύουμε προς τις πιο τοξικές εκλογές, δεν μιλάμε για υπερβολή. Μιλάμε για ένα κλίμα όπου ο δημόσιος λόγος γίνεται σκληρός, καχύποπτος και δύσκολα βρίσκει ψύχραιμη διέξοδο. Η πίεση στην καθημερινότητα, η ακρίβεια και η συσσωρευμένη απογοήτευση κάνουν το μείγμα ακόμη πιο βαρύ και εύφλεκτο.

Όταν η πολιτική αντιπαράθεση μετατρέπεται σε διαρκή ανταλλαγή βολών, χάνεται η δυνατότητα για ουσιαστικό διάλογο πάνω στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Οι θέσεις σκληραίνουν, οι αποχρώσεις χάνονται και κάθε διαφωνία αντιμετωπίζεται ως υπαρξιακή απειλή. Ο πολίτης παρακολουθεί ένα θέατρο υψηλής έντασης, όπου η φωνή συχνά υπερκαλύπτει το επιχείρημα και η καχυποψία γίνεται μόνιμος φακός ανάγνωσης των πάντων.

Πώς οι αποκαλύψεις φέρνουν πρόωρες εκλογές

Κάθε νέο σκάνδαλο ή αποκάλυψη λειτουργεί σαν σπίθα σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον. Δεν μετρά μόνο το περιεχόμενο της υπόθεσης, αλλά και η ταχύτητα με την οποία τροφοδοτεί την αντιπαράθεση, κλείνει τα περιθώρια συνεννόησης και αναγκάζει την κυβέρνηση και τα κόμματα να διαχειρίζονται τις εξελίξεις υπό ασφυκτική πίεση. Σε τέτοιες συνθήκες, οι πρόωρες εκλογές δεν μοιάζουν πια με μακρινό σενάριο.

Άλλοτε συζητιούνται ως κίνηση να κλείσει γρήγορα ένας κύκλος φθοράς και άλλοτε ως αναγκαστική επιλογή όταν το πολιτικό κόστος ανεβαίνει επικίνδυνα και η καθημερινή διακυβέρνηση δυσκολεύει. Το ζήτημα είναι ότι μια κάλπη που στήνεται μέσα στη δίνη καταγγελιών και αποκαλύψεων σπάνια λύνει από μόνη της την κρίση. Συχνά απλώς μεταφέρει τη σύγκρουση από τη Βουλή στην κοινωνία, αφήνοντας πίσω έναν ακόμη πιο κατακερματισμένο πολιτικό χάρτη και μεγαλύτερη δυσκολία στο να βρεθούν συνθέσεις την επόμενη μέρα.

Οι κίνδυνοι που στοχεύουν την ουσία

Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος είναι η φθορά των θεσμών. Όταν σχεδόν τα πάντα μπαίνουν στο κάδρο της κομματικής αντιπαράθεσης, χάνεται η εμπιστοσύνη σε όσα πρέπει να στέκουν πάνω από πρόσωπα και συγκυρίες. Η Δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές και η ενημέρωση δέχονται διαρκείς αμφισβητήσεις, με αποτέλεσμα ο πολίτης να κουράζεται, να απομακρύνεται ή να ψηφίζει με οργή αντί για καθαρά κριτήρια.

Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά την αντοχή της χώρας σε όσα τρέχουν παράλληλα. Η οικονομία, η ακρίβεια, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τα εξωτερικά ζητήματα δεν σταματούν επειδή ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Αντίθετα, μια παρατεταμένη περίοδος έντασης αποσπά κρίσιμη ενέργεια από τη χάραξη πολιτικής και δίνει χώρο σε εύκολες υποσχέσεις και ακραίες θέσεις, την ώρα που η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και καθαρή ματιά.

Το κόστος της επόμενης μέρας

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα, αλλά τι θα έχει μείνει όρθιο την επόμενη μέρα. Η τοξικότητα δίνει γρήγορη συσπείρωση και πρόσκαιρη ένταση, όμως κοστίζει ακριβά στη συνοχή της κοινωνίας και στην πίστη ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε μπροστά με κανόνες και λογική.