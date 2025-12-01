Τοξική αρρενωπότητα και ψυχική υγεία - Γιατί οι άνδρες δεν ζητούν βοήθεια σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Personality and Individual Differences εξηγεί πώς οι κοινωνικές νόρμες γύρω από την «τοξική αρρενωπότητα» μπορούν να εμποδίσουν τους άνδρες να εκφράσουν συναισθήματα και να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη. Αν και οι ίδιοι οι κανόνες δεν προβλέπουν άμεσα την αποφυγή βοήθειας, η τάση να καταπιέζουν τα συναισθήματα οδηγεί έμμεσα σε μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας και παράλληλα εμφανίζουν ελλιπή αντιπροσώπευση στις θεραπείες.

Τοξική αρρενωπότητα και συναισθηματική καταπίεση

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, ο όρος «τοξική αρρενωπότητα» περιγράφει σύνολα κοινωνικών πεποιθήσεων που υπερτονίζουν τις παραδοσιακές ανδρικές αξίες, όπως σκληρότητα, καταπίεση των συναισθημάτων, κυριαρχικότητα και άρνηση κάθε «θηλυκής» συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με τη γενική αρρενωπότητα, που μπορεί να περιλαμβάνει ουδέτερα ή θετικά χαρακτηριστικά π.χ. την υπευθυνότητα, η τοξική μορφή μπορεί να προκαλεί βλάβη και στον ίδιο τον άνδρα αλλά και στους γύρω του.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Essex, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως την επιθετικότητα, την κυριαρχικότητα και την αποφυγή της συναισθηματικής ευαλωτότητας. Στόχος ήταν να κατανοηθεί πώς αυτές οι στάσεις επηρεάζουν την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Τα στοιχεία προέρχονται από δύο ξεχωριστές έρευνες, με συνολικά πάνω από 480 συμμετέχοντες διαφόρων ηλικιών, που συμπλήρωσαν ψυχολογικά ερωτηματολόγια για την τοξική αρρενωπότητα και την περιοριστική εκφραστικότητα συναισθημάτων.

Πώς επηρεάζει την αναζήτηση βοήθειας

Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή συσχέτιση: οι άνδρες που συμφωνούν έντονα με παραδοσιακές, επιθετικές και κυριαρχικές αξίες τείνουν να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες να ζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγους, φίλους ή συντρόφους. Στην πραγματικότητα, η περιοριστική εκφραστικότητα φάνηκε πιο σημαντικός δείκτης από την ίδια την τοξική αρρενωπότητα, όταν πρόκειται για αναζήτηση στήριξης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση στις προτιμήσεις: άνδρες με υψηλή τοξική αρρενωπότητα απευθύνονται λιγότερο σε φίλους ή συντρόφους, αλλά πιο συχνά σε θρησκευτικούς ηγέτες, πιθανώς επειδή θεωρούν ότι ορισμένα πλαίσια προσφέρουν κοινωνικά αποδεκτό χώρο για συναισθηματική έκφραση.

Λύσεις και αλλαγή κοινωνικού πλαισίου

Η μελέτη τονίζει ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες που ακολουθούν ανδρικά πρότυπα σε κίνδυνο, αλλά οι τάσεις για καταπίεση των συναισθημάτων είναι συχνές και έχουν συνέπειες για την ψυχική τους υγεία. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η αναδιατύπωση της συναισθηματικής ευαλωτότητας ως δύναμη αντί για αδυναμία και η εστίαση στην εκπαίδευση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άνδρες μπορούν να μειώσουν αυτά τα εμπόδια και να βελτιώσουν την ψυχική τους ευημερία.

Σε μελλοντικές έρευνες θα χρειαστεί παρακολούθηση μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να εξεταστεί πώς οι κοινωνικές νόρμες για την αρρενωπότητα και τη συναισθηματική καταπίεση επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την αναζήτηση βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα να μελετηθεί σε ποιον βαθμό μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευθούν και για άλλες χώρες με διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα.