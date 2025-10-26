Του Αγίου Δημητρίου σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο

Σήμερα, 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Δημητρίου του Μυροβλύτου,

Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου,

Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος,

Αγίου Λούππου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου

740 Ισχυρός σεισμός πλήττει την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας πολλούς θανάτους και υλικές καταστροφές.

1341 Ο Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός ανακηρύσσεται στο Διδυμότειχο Βυζαντινός αυτοκράτορας. Έναρξη του Βυζαντινού εμφύλιου πολέμου του 1341

1640 Υπογράφεται συνθήκη με την οποία αποκαθίσταται η ειρήνη μεταξύ της Σκωτίας και του Καρόλου Α' της Αγγλίας.

1775 Ο βασιλιάς Γεώργιος Γ' της Μεγάλης Βρετανίας ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο ότι οι αμερικανικές αποικίες βρίσκονται σε εξέγερση και υποστηρίζει τη στρατιωτική αντίδραση για την καταστολή της Αμερικανικής Επανάστασης.

1795 Δημιουργείται το Γαλλικό Διευθυντήριο, μία μορφή κυβέρνησης από πέντε άτομα.

1825 Ολοκληρώνεται το Κανάλι Ήρι, το οποίο συνδέει το Όλμπανι (Νέα Υόρκη) με τη λίμνη Ήρι.

1861 Το Πόνυ Εξπρές παύει επίσημα τη λειτουργία του.

1863 Ιδρύεται στο Λονδίνο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας, η παλαιότερη ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον κόσμο.

1912 Α' Βαλκανικός πόλεμος: Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Θεσσαλονίκη. Στις 23:00 υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη πρωτόκολλο παραδόσεως «άνευ όρων» της πόλεως από τους Οθωμανούς. Η Οθωμανική φρουρά από 25.000 οπλίτες 1.000 αξιωματικούς, 1.200 ίππους και 70 πυροβόλα, υπό το Χασάν Ταξίν Πασά, παραδίνεται στον Ελληνικό Στρατό, ο οποίος εισέρχεται την επομένη νικηφόρος στη Θεσσαλονίκη, γενόμενος ενθουσιωδώς δεκτός από τους Έλληνες κατοίκους της.

1944 Οι Γερμανοί εκκενώνουν την Έδεσσα και τη Σκύδρα.

Γεννήσεις στις 26 Οκτωβρίου

1673 Δημήτριος Καντιμήρης, Μολδαβός φιλόσοφος, ιστορικός και γεωγράφος

1685 Ντομένικο Σκαρλάττι, Ιταλός συνθέτης

1759 Ζωρζ Ζακ Νταντόν, Γάλλος πολιτικός

1795 Νικόλαος Μάντζαρος, Έλληνας συνθέτης

1797 Τζουντίτα Πάστα, Ιταλίδα υψίφωνος

1916 Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός

1919 Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, σάχης του Ιράν

1933 Τάκης Κανελλόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1945 Δημήτρης Θ. Γκότσης, Έλληνας συγγραφέας

1947 Χίλαρι Κλίντον, Αμερικανίδα πολιτικός

1954 Βασίλης Χατζηπαναγής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1959 Έβο Μοράλες, Βολιβιανός πολιτικός

Θάνατοι στις 26 Οκτωβρίου

1764 Ουίλλιαμ Χόγκαρθ, Άγγλος ζωγράφος

1890 Κάρλο Κολόντι, Ιταλός συγγραφέας

1946 Ιωάννης Ράλλης, Έλληνας πολιτικός