«Του διέλυσαν το πόδι με τέσσερις σφαίρες» - Η βράβευση πιλότου από τον Τραμπ στο Κογκρέσο

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε μέρος της ετήσιας ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union), με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απονέμει το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία Έρικ Σλόβερ, πιλότο που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

REUTERS/NATHAN HOWARD

Κατά την ίδια ομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε ακόμη μία «έκπληξη», παρουσιάζοντας τον απελευθερωμένο πολιτικό κρατούμενο από τη Βενεζουέλα, Ενρίκε Μάρκες, ο οποίος επανενώθηκε μέσα στην αίθουσα της Βουλής με την ανιψιά του, Αλεχάντρα Γκονζάλες, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση, ο Τραμπ περιέγραψε με δραματικούς τόνους τη δράση του Σλόβερ, ο οποίος χειριζόταν ελικόπτερο Chinook και προσέγγισε νύχτα το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. Όπως είπε, «κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο αξιωματικός τραυματίστηκε βαριά κατά την αποστολή, δεχόμενος πολλαπλά πυρά στο πόδι και στο ισχίο. «Δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά σημεία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Σλόβερ συνεχίζει την ανάρρωσή του.

🚨 BREAKING: President Trump awards the MEDAL OF HONOR TO Eric Slover, a HERO of the raid on Nicolas Maduro



"The deeds of one warrior that night will LIVE FOREVER."



Eric was HIT in the leg during the operation — despite that, he flew the helicopter expertly, saved the lives of… pic.twitter.com/ORhvvsqiCv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 25, 2026

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δέκα ακόμη στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθούν σε ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο. Όπως δήλωσε, «δέκα από τους συναδέλφους του από εκείνη τη νύχτα θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή στον Λευκό Οίκο».