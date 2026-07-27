Toy Story 5: Έγραψε ιστορία στο box office - Η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για το 2026

Η ταινία Toy Story 5 των Disney και Pixar ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, φτάνοντας συνολικά τα 1,022 δισ. δολάρια και κατακτώντας την πρώτη θέση στη λίστα με τις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς.

Η animated ταινία έχει αποφέρει 448 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και ακόμη 573 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

ΕPA/TOLGA AKMEN

Η νέα περιπέτεια των Γούντι, Μπαζ και Τζέσι

Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar, Άντριου Στάντον, η πέμπτη ταινία της δημοφιλούς σειράς ακολουθεί τους Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν) και Τζέσι (Τόαν Κιούζακ), καθώς η ιδιοκτήτριά τους, Μπόνι, εθίζεται σε ένα νέο παιδικό «έξυπνο» tablet που ονομάζεται Lilypad.

Το Toy Story 5 έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου, πραγματοποιώντας άνοιγμα ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, διατήρησε σταθερή δυναμική στις κινηματογραφικές αίθουσες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενισχυμένο και από τη θετική ανταπόκριση του κοινού, αλλά και από μια πρωτότυπη συνεισφορά της Τέιλορ Σουίφτ στο soundtrack με τίτλο «I Knew It, I Knew You».

ΕPA/TOLGA AKMEN

Το νέο ορόσημο σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του franchise που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμια έσοδα, τοποθετώντας παράλληλα το Toy Story 5 στην κορυφή της λίστας με τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες της κινηματογραφικής σειράς.

Μαζί με τις ταινίες The Super Mario Galaxy Movie και Michael, αποτελεί την τρίτη κινηματογραφική κυκλοφορία που έχει ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως μέσα στη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ