Τουλάχιστον 60.291 παιδιά χρειάστηκαν ψυχική υποστήριξη το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στη δημοσιότητα έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τα ποσοτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις ανηλίκων που απευθύνθηκαν για βοήθεια στην οργάνωση το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στη συνέντευξη Τύπου της οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος», παρουσία θεσμικών συνεργατών, υποστηρικτών και εθελοντών του Οργανισμού, και με κεντρικό μήνυμα πως «Δεν είναι αυτονόητο», παρουσιάστηκε η εξής καταγραφή για τα περιστατικά που υποστήριξε το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε ημέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των έξι Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης και του Chat1056, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, που αντιστοιχούν σε 559 κλήσεις και 21 μηνύματα καθημερινά».

Σημαντική αύξηση των περιστατικών

Αυτό που επισημάνθηκε είναι πως προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό «η σημαντική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Συνολικά 491 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά σε εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης».

Παράλληλα, όπως σημειώθηκε από την οργάνωση «150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό (sexual extortion), διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying), διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), προβληματική χρήση του διαδικτύου και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών»



Ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικές παραμένουν και οι αναφορές κακοποίησης: «Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Cyber Tipline Hellas ο Οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές που αφορούσαν 1.835 παιδιά (10 παιδιά την ημέρα), κυρίως για περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης και εγκατάλειψης».

Τα ακριβή ποσοτικά στοιχεία

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το α΄ εξάμηνο 2026: