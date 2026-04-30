Τουμασάτου για τον πατέρα της: Με έμαθε να οδηγώ σωστά «Δεν επιτρέπω να σου πουν, πήγαινε πλύνε πιάτα»

Καλεσμένη των «Rainbow Mermaids» ήταν η Μαριάννα Τουμασάτου και μίλησε για την σχέση με τον πατέρα της και πώς εκείνος της έμαθε να οδηγεί.

«Εμένα ο μπαμπάς μου με έμαθε από 12 χρόνων να οδηγώ. Μου είπε: “θα μάθεις να οδηγείς;” του απάντησα ''ναι''. ''Πολύ ωραία, εσύ θα μάθεις να οδηγείς σωστά γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει στην κόρη μου να πάει να πλύνει πιάτα” μου είπε.

Ήταν συγκλονιστικός δάσκαλος σε όλα του. Οπότε ένα απόγευμα στην Κεφαλλονιά του λέω “πάμε να μου δείξεις” και απάντησε: “το αυτοκίνητο είναι εργαλείο αλλά είναι και όπλο”. Οδήγησα στα 12 με 12,5» θυμήθηκε.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει ΔΕΠΥ και εξήγησε τι κάνει με τα λόγια που πρέπει να διαβάσει για έναν ρόλο. «Δεν τα πολυδιαβάζω. Μία ανάγνωση. Αυτή είναι της δυσλεξίας η χαρά. Εγώ όταν έρθει η στιγμή που θα μιλήσω ξέρω ότι έχω συγκεκριμένες λέξεις. Αυτό γίνεται πια αυτόνομα. Έχω και ΔΕΠΥ, εκεί που κάθομαι και σου μιλάω σηκώνομαι. Άμα μου μιλάς μπορεί να κάτσω, αλλιώς σηκώνομαι.

Ή ας πούμε κάνουμε τραπέζι, τελειώνω πάω το πιάτο μου μέσα, το πλένω, ξανά γυρνάω, έρχομαι παίρνω και το δικό σου πιάτο. Το έχω πολύ με την καθαριότητα, παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθώ αν δεν ήταν όλα καθαρά. Τώρα που είναι και η κούραση και το παιδί, τα αφήνω για την επόμενη ημέρα» εξομολογήθηκε.