Τούνη για Αλεξάνδρου: Να το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου

Οι σχέσεις τους έχουν περάσει δια πυρός και σιδήρου και παρότι προσπαθούν να κρατούν τις ισορροπιες γιατί στη ζωή τους υπάρχει ο γιος τους, δεν είναι λίγες οι φορές που ο ένας μιλάει πετώντας σπόντες για τον άλλον.

Στην χθεσινή του συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε για την Ιωάννα Τούνη: «Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει.

Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (σ.σ που είναι σήμερα). Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα, δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι».

Και η Ιωάννα Τούνη που βρίσκεται ταξίδι αναψυχής στο Μεξικό απάντησε: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» γράφει η γνωστή Influencer και συμπληρώνει στη λεζάντα: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».

Ενώ με αφορμή τα σχόλια των followers είπε: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις «καλός» ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου… αλλά δεν βαριέσαι.