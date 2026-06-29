Τούνη: Κλαίω γιατί μου είπαν ότι είμαι για τα πανηγύρια - Μετά κοιτάω το bank account και μου περνάει

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ιωάννα Τούνη δέχεται επικριτικά σχόλια στα social media και κάποιες από αυτές, αν κάτι την ενοχλήσει πολύ, απαντά στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Αυτή τη φορά, ένας follower σχολίασε ότι είναι «για τα πανηγύρια» και η influencer - επιχειρηματίας ποστάροντας ένα βίντεο στο Tik Tok, του απάντησε ειρωνικά, ενώ προσποιήθηκε ότι έκλαιγε επειδή στεναχωρέθηκε με αυτό που άκουσε.

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει» σχολίασε.