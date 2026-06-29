LIFE Ιωάννα Τούνη Showbiz

Τούνη: Κλαίω γιατί μου είπαν ότι είμαι για τα πανηγύρια - Μετά κοιτάω το bank account και μου περνάει

Ακόμα ένα επικριτικό σχόλιο έκανε follower στην Ιωάννα Τούνη και εκείνη δεν έχασε την ευκαιρία να του απαντήσει ειρωνικά.

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Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ιωάννα Τούνη δέχεται επικριτικά σχόλια στα social media και κάποιες από αυτές, αν κάτι την ενοχλήσει πολύ, απαντά στους διαδικτυακούς της ακολούθους. 

Αυτή τη φορά, ένας follower σχολίασε ότι είναι «για τα πανηγύρια» και η influencer - επιχειρηματίας ποστάροντας ένα βίντεο στο Tik Tok, του απάντησε ειρωνικά, ενώ προσποιήθηκε ότι έκλαιγε επειδή στεναχωρέθηκε με αυτό που άκουσε.

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει» σχολίασε.

@j.touni Ουπς🫠 #φοργιου #μπεςφοργιου #μπεςφοργιουκαλομου @Bubblegun ♬ original sound - Crismj

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