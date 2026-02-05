Τούνη: Τα 365 τριαντάφυλλα, το ταξίδι - έκπληξη και οι σπόντες «Πρώτη φορά κάποιος νοιάζεται...»

Ερωτευμένη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη είναι η Ιωάννα Τούνη και το βροντοφωνάζει. Ο 31χρονος επιχειρηματίας είναι ο εφηβικός της έρωτας όπως έχει αποκαλύψει η ίδια όταν έγινε γνωστή η σχέση τους και μάλιστα οι δυο τους είχαν σχέση πριν από 10 χρόνια.

Όπως μας ενημέρωσε με πρόσφατο post, έκλεισαν ένα χρόνο σχέσης γι' αυτό και της έστειλε 365 τριαντάφυλλα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή των δώρων που έλαβε από τον αγαπημένο της καθώς με νέο post στο Tik Tok η influencer εξήγησε, πετώντας τις σπόντες της στους πρώην της:

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου είπε ότι δεν θα έχει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει.

Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με τα υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν είναι όλη η τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, ματάκια».

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε πει για τον έρωτά της: «Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω διάσημη και πλούσια ή ό,τι έχω γίνει. Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni. Ξέρει εμένα σαν Ιωάννα… Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου».