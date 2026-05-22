Τουρισμός: Εκρηκτική άνοδος εσόδων και αφίξεων το 2026 - Ισχυρή αύξηση και στις πτήσεις

Η τουριστική έκρηξη, που σημειώθηκε στην Ελλάδα κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως προκύπτει από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το ισοζύγιο πληρωμών.

Τα τουριστικά έσοδα τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 55,6% σε ετήσια βάση στα 669 εκατ. ευρώ, ενώ στο α' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 64,3% στα 1,67 δισ. ευρώ.

Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 38,1% τον Μάρτιο, όσο και στο α' τρίμηνο (38,3%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε σημαντική αύξηση, καθώς το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου υπερδιπλασιάστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή άνοδο, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Μάρτιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 55,6%.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Με ισχυρά θετικά πρόσημα ξεκίνησε το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό και τις αερομεταφορές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας κατέγραψε άνοδο 5,6% κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 14.590.036, έναντι 13.811.216 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 123.146 πτήσεις, έναντι 116.883 πτήσεων πέρυσι.

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

Άνοδο 8,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το πρώτο τετράμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθε στους 1.547.291 επιβάτες, έναντι 1.422.156 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.