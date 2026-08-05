Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ανοίγουν οι αιτήσεις - Όλες οι ημερομηνίες ανά ΑΦΜ

Ανοίγει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο διευρύνει τους δικαιούχους και ενισχύει τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού.

Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους:

Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και τη στήριξη της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά επιδότησης για ταξίδια κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια και περισσότερες παροχές

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα.

Παράλληλα, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί όταν υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), καθώς και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση για τη δεύτερη φάση, καθώς οι ωφελούμενοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης του Αυγούστου 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο Γραφείο Υποστήριξης, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.