Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Voucher έως 600 ευρώ - Ποιοι μπαίνουν, πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Τον Αύγουστο ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως και 600 ευρώ μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και φέρνει αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο: αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, διευρύνονται οι δικαιούχοι, ενισχύονται τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνες οικογένειες, ενώ το πρόγραμμα αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια, με στόχο να καλύψει και τη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και θα συνδεθεί με τη στρατηγική για διακοπές όλο τον χρόνο, με ιδιαίτερη έμφαση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής και στους ορεινούς προορισμούς.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Παράλληλα, θα λειτουργήσει οργανωμένος μηχανισμός υποστήριξης, δηλαδή help desk, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα θα «τρέξει» σε δύο διακριτές φάσεις.

Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027.

Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι δεν θα γίνει ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή στο πρόγραμμα και να καλυφθεί και η χειμερινή περίοδος.

Πόσα χρήματα δίνει το voucher

Τα ποσά της επιδότησης θα κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο χρήσης και την κατηγορία του δικαιούχου.

Η ενίσχυση θα δίνεται αποκλειστικά μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα.

Το ακριβές ποσό θα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος και από το αν η χρήση γίνεται σε περίοδο υψηλής ή χαμηλής τουριστικής ζήτησης.

Ποιοι μπαίνουν στο πρόγραμμα

Το νέο «Τουρισμός για Όλους» διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού:

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται και μπορούν να φθάσουν έως τις 58.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο εκτιμά ότι διευρύνεται ουσιαστικά η δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων, με έμφαση και στα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου προγράμματος αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Για πρώτη φορά, δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και σε οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και δίνει πρόσβαση σε διακοπές σε περισσότερους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες

Νέα πρόβλεψη υπάρχει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω. Η αλλαγή αυτή διαφοροποιεί τον νέο κύκλο από το πρόγραμμα του 2025, όπου η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Έμφαση σε φθινόπωρο, χειμώνα και ορεινή Ελλάδα

Το υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους λεγόμενους «πλάγιους μήνες», δηλαδή στην περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί στους μήνες αυτούς, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών πέρα από το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα συνδέεται επίσης με την καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα», ώστε να ενισχυθούν λιγότερο προβεβλημένοι ορεινοί προορισμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά επισκεπτών σε όλη τη χώρα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ για όσους δυσκολεύονται με την ψηφιακή διαδικασία θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σωστά την αίτησή τους μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί και στη συνέχεια να περιμένουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Το νέο «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έρχεται σε μια περίοδο που το κόστος των διακοπών παραμένει υψηλό για πολλά νοικοκυριά. Με αυξημένα εισοδηματικά όρια, ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες και διάρκεια που απλώνεται έως το τέλος του 2027, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα για λίγες ημέρες διακοπών, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και μέσα στη χρονιά.