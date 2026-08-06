Τουρισμός για όλους 2026: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα – Τα ποσά που δικαιούνται

Ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ψηφιακή επιταγή (voucher) έως και 600 ευρώ για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 23:59, ενώ κατά την πρώτη εβδομάδα η πρόσβαση πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πρόγραμμα εισόδου ανά ΑΦΜ έχει ως εξής:

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Voucher έως 600 ευρώ

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Η βασική επιδότηση ανέρχεται σε 200 ευρώ για την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης και 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για συνταξιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η επιδότηση αυξάνεται στα 300 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο και στα 400 ευρώ κατά τη χαμηλή.

Τη μεγαλύτερη ενίσχυση λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και οι οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ, με το voucher να φτάνει τα 400 ευρώ στην υψηλή περίοδο και έως 600 ευρώ κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω για τις οικογένειες που διαθέτουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα εφαρμόζει νέα, πιο ευνοϊκά εισοδηματικά όρια, αυξάνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ειδικότερα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια για τις πολύτεκνες οικογένειες διευρύνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί, ενώ για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό.

Η επιλογή των δικαιούχων

Οι ωφελούμενοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας, σύμφωνα με το υπουργείο, διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, χωρίς νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.