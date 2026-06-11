Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το voucher έως 600€ - Ποσά και δικαιούχοι

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να εξασφαλίσουν επιδότηση για τις διακοπές τους.

Το πρόγραμμα παίρνει πλέον «παράταση ζωής», καθώς με τον νέο νόμο 5297/2026 επεκτείνεται επίσημα έως το τέλος του 2027, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια της δράσης.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί, όπως και τα προηγούμενα έτη, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ τα voucher που θα δοθούν κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ποσά των επιδοτήσεων

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

200 ευρώ για ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ (με προσαύξηση για παιδιά)

300 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

400 ευρώ για άτομα με αναπηρία (67% και άνω)

600 ευρώ για άτομα με βαριά αναπηρία (80% και άνω)

Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο διαφορετικές περιόδους:

Υψηλή περίοδος: έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Χαμηλή περίοδος: από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο φέρνει σημαντικές αλλαγές και «κλειδώνει» τη λειτουργία του προγράμματος:

Παρατείνεται η ισχύς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 Όλες οι διαδικασίες εντάσσονται σε ενιαίο σύστημα διαχείρισης Τα ποσά των voucher παραμένουν αφορολόγητα και ακατάσχετα Προβλέπεται η μεταφορά αδιάθετων κονδυλίων σε επόμενες χρονιές

Πώς γίνεται η χρήση

Η αξιοποίηση του voucher γίνεται πλέον πιο ευέλικτη και ψηφιακή, καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να πληρώνουν: