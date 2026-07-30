«Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν voucher για επιδοτούμενες διακοπές, ύψους από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα εισοδηματικά τους κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες.

Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα αναδειχθούν και τα τελικά αποτελέσματα.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν στην αρχική φάση θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα του 2026 είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες.

Ειδικότερα, τα όρια αυξάνονται:

από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα,

από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα.

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια διευρύνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογενειών με τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, εισάγεται ειδική ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, με πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί αλλαγή σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, καθώς τότε η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Παράλληλα, διατηρείται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως μέσου αξιοποίησης της επιδότησης, μέσω των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου.

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και μέσω των ΚΕΠ, ενώ θα λειτουργεί και οργανωμένος μηχανισμός εξυπηρέτησης (help desk) για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων.