Τουρίστες με υψηλό εισόδημα που αγαπούν την Ελλάδα, οι Φινλανδοί και Νορβηγοί

Οι Φινλανδοί και οι Νορβηγοί είναι τουρίστες με υψηλό εισόδημα που αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα, όπως διαπίστωσαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετείχαν στις Β2Β συναντήσεις «Around the World Roadshow Nordic», που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και το Όσλο της Νορβηγίας.

Παράλληλα, οι εν λόγω τουρίστες διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τουρισμό και προτιμούν να ταξιδεύουν εκτός υψηλής περιόδου για να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες και την πολυκοσμία. Επίσης, ενδιαφέρονται να συνδυάζουν τη θάλασσα με δραστηριότητες στη φύση, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό και με τη γαστρονομία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Φινλανδοί και Νορβηγοί επαγγελματίες έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό κατά τη γνωριμία τους με το πολυθεματικό τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο προσφέρει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι πελάτες τους.

Επίσης, όπως τονίστηκε κατά τις συναντήσεις αυτές, ιδιαίτερη ώθηση στην αύξηση της επισκεψιμότητας των Φινλανδών και Νορβηγών τουριστών στην Κεντρική Μακεδονία θα δώσουν οι απευθείας πτήσεις Θεσσαλονίκη - Ελσίνκι με την αεροπορική εταιρεία Finnair, που θα ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Μάιο, καθώς και οι απευθείας εποχικές πτήσεις Θεσσαλονίκη- Όσλο που ήδη προσφέρει η αεροπορική εταιρεία Norwegian.

Άλλωστε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow», που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και το Μόντρεαλ του Καναδά. Καναδοί επαγγελματίες του τουρισμού εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πολιτισμικό απόθεμα και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις συναντήσεις και στην παρουσίαση της Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού αναδείχθηκαν η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η πληθώρα των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων αλλά και η γαστρονομία, οι ιαματικές πηγές, η κρουαζιέρα, το Άγιον Όρος ως προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας. Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις εικόνες από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι ανθισμένες ροδακινιές, κέντρισαν το ενδιαφέρον του καναδικού κοινού καθώς οι Καναδοί είναι λάτρεις της φύσης.

Σε δηλώσεις της, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία προβλήθηκε ως ένας προορισμός 365 ημερών σε ένα πιο ισχυρό οικονομικά κοινό όπως είναι οι Καναδοί, οι Φινλανδοί και οι Νορβηγοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ