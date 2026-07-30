Τουρκία: 90 φωτιές μέσα σε μία ημέρα - Μεγάλα μέτωπα και εκκενώσεις σε τουριστικές περιοχές

Μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έδιναν την Τετάρτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, προκαλώντας την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην επαρχία Μούγλων, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν στο μέτωπο, με τη συνδρομή περισσότερων από 20 αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την Αττάλεια με το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Φετιγιέ έκλεισε προσωρινά εξαιτίας των πυκνών καπνών. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύμπου, στην επαρχία της Αττάλειας.

Στην επαρχία Μούγλων, η φωτιά ξεκίνησε αρχικά σε αγροτική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική περιοχή. Σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, 202 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ από την περιοχή απομακρύνθηκαν και ασθενείς από νοσοκομείο.

Ένα ακόμη μεγάλο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ, στις ακτές του Αιγαίου, κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τη Σμύρνη με την περιοχή των Δαρδανελίων.

Antalya is on fire!



A major fire is raging in the Kumluca area. pic.twitter.com/4FTx6yJkdd — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 29, 2026

90 πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι συνολικά 90 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 81 είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 3.000 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση των υπόλοιπων ενεργών μετώπων.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και ακόμη δύο στη Γαλλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τις δύο χώρες.