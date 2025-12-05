Τουρκία: Χειροπέδες σε παίκτες της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε για παράνομο στοιχηματισμό

Nέο σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν ευρεία επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη ποδοσφαιριστών, παραγόντων, μάνατζερ και ακόμη και του πρώην διαιτητή και γνωστού τηλεοπτικού σχολιαστή Αχμέτ Τσακάρ, στο πλαίσιο του εκτεταμένου σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού που συγκλονίζει την Τουρκία.



Σύμφωνα με την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, έγιναν τουλάχιστον 46 προσαγωγές στη μέχρι στιγμής πιο ευρεία φάση της έρευνας, η οποία εξαπλώνεται από την πρώτη κατηγορία μέχρι τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.



Στο στόχαστρο παίκτες της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσέ



Λίγες ώρες μετά τις πρώτες συλλήψεις, η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο δραματική τροπή καθώς ο αρχηγός της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιάντας, και ο αμυντικός της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτατσί, συνελήφθησαν σε δεύτερο κύμα επιχειρήσεων, φέρνοντας το σκάνδαλο στο κέντρο των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας.

Ο Γιάντας, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, φέρεται να στοιχημάτιζε σε αγώνες της ίδιας του της ομάδας μέσω offshore πλατφορμών, με ψηφιακά ίχνη που φτάνουν έως και το 2014.

Από την άλλη ο Μπαλτατσί, ο οποίος είχε ήδη τιμωρηθεί με 9 μήνες αποκλεισμό τον Νοέμβριο για προηγούμενες παραβάσεις, κατηγορείται πλέον για συμμετοχή σε συντονισμένα πονταρίσματα σε αγώνες της 2ης κατηγορίας και πιθανή εμπλοκή σε πυρήνες χειραγώγησης.



Με τις τελευταίες συλλήψεις, ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που κρατούνται φτάνει τους 27.



Στο επίκεντρο ο Αχμέτ Τσακάρ



Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της υπόθεσης είναι ο 60χρονος πρώην διαιτητής Αχμέτ Τσακάρ, γνωστός για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του. Εισαγγελικά έγγραφα τον συνδέουν με διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών — όπως ενδεκάδες και διαιτητικές επιλογές σε στοιχηματικά δίκτυα.



Η αρχή του σκανδάλου μεγατόνων: 371 διαιτητές με στοιχηματικούς λογαριασμούς

Το σκάνδαλο ξέσπασε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), Ιμπραΐμ Χατζιοσμάνογλου, αποκάλυψε ότι 371 διαιτητές συνδέονται με στοιχηματικούς λογαριασμούς — οι 152 εξ αυτών φέρονται να στοιχημάτιζαν ακόμη και σε αγώνες που διηύθυναν.

Ένας μόνο διαιτητής είχε πραγματοποιήσει πάνω από 18.000 στοιχήματα.



Ακολούθησαν:



μαζικές συλλήψεις, 149 αποκλεισμοί διαιτητών, και στη συνέχεια παραπομπή περισσότερων από 1.000 ποδοσφαιριστών για πειθαρχικό έλεγχο.



Οι συνέπειες για τα σωματεία είναι άμεσες:



Ομάδες της 2ης και 3ης κατηγορίας βλέπουν έως και το 20% των ρόστερ τους να αποσύρεται λόγω συλλήψεων ή αποκλεισμών.



Ακόμη και οι «μεγάλοι» της πρώτης κατηγορίας δεν έχουν γλιτώσει: Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσέ και Τραμπζινσπόρ έχουν παίκτες σε αναστολή.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας δηλώνει ότι το πόρισμα ακεραιότητας θα δημοσιευτεί στα μέσα Δεκεμβρίου και ενδέχεται να περιλαμβάνει ισόβιους αποκλεισμούς, βαριά πρόστιμα σε συλλόγους και δομικές αλλαγές στην ομοσπονδία.



Η UEFA έχει προσφέρει τεχνική βοήθεια, ενώ η τουρκική κυβέρνηση διαθέτει 10 εκατ. ευρώ για νέα προγράμματα κατά της διαφθοράς.