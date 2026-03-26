Τουρκία: Χτύπημα με drone σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 140.000 τόνους πετρέλαιο

Αναφορές από τοπικά μέσα στην Τουρκία κάνουν λόγο για περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου και φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από drone στο Στενό της Κωνσταντινούπολης.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις τουρκικές αρχές, ωστόσο οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή επίθεση που προκάλεσε αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το drone φέρεται να προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura, χωρίς να υπάρχουν μέχρι τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των φθορών ή για τυχόν τραυματισμούς.